Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова на спортивной премии
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Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова на спортивной премии. Об этом стало известно из соцсетей.
В Москве прошла премия «Winline Герои РПЛ». Для зачитывания имени победителя в номинации «Самый медийный футболист» на сцену вышла Ольга Бузова. Певица с первых секунд начала шутить над бывшим супругом Дмитрием Тарасовым, который в этот момент находился в зале.
«Ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно просто жениться на Бузовой — на самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол. Можно даже развестись, закончить футбольную карьеру и при этом остаться медийным», — начала речь певица.
Однако в конверте оказалось имя не бывшего мужа Бузовой, а футболиста Наира Тикнизяна.
Дмитрий Тарасов пока никак не комментировал слова в своей адрес от Ольги Бузовой.
Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова обвинила Давида Манукяна в заказной травле.