Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова на спортивной премии. Об этом стало известно из соцсетей.

В Москве прошла премия «Winline Герои РПЛ». Для зачитывания имени победителя в номинации «Самый медийный футболист» на сцену вышла Ольга Бузова. Певица с первых секунд начала шутить над бывшим супругом Дмитрием Тарасовым, который в этот момент находился в зале.

«Ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно просто жениться на Бузовой — на самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол. Можно даже развестись, закончить футбольную карьеру и при этом остаться медийным», — начала речь певица.

Однако в конверте оказалось имя не бывшего мужа Бузовой, а футболиста Наира Тикнизяна.

Дмитрий Тарасов пока никак не комментировал слова в своей адрес от Ольги Бузовой.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова обвинила Давида Манукяна в заказной травле.