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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 мая 2024, 15:01
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Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова на спортивной премии

Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова на спортивной премии

© Starface.ru

Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова на спортивной премии. Об этом стало известно из соцсетей.

В Москве прошла премия «Winline Герои РПЛ». Для зачитывания имени победителя в номинации «Самый медийный футболист» на сцену вышла Ольга Бузова. Певица с первых секунд начала шутить над бывшим супругом Дмитрием Тарасовым, который в этот момент находился в зале.

«Ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно просто жениться на Бузовой — на самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол. Можно даже развестись, закончить футбольную карьеру и при этом остаться медийным», — начала речь певица.

Однако в конверте оказалось имя не бывшего мужа Бузовой, а футболиста Наира Тикнизяна.

Дмитрий Тарасов пока никак не комментировал слова в своей адрес от Ольги Бузовой.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова обвинила Давида Манукяна в заказной травле.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Ольга Бузова
Дмитрий Тарасов
скандал