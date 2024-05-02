«Крик души обиженного ребенка»: что происходит в отношениях Волочковой с дочкой

Анастасия Волочкова нередко делится подробностями личной жизни. В Сети появилось видео, во время которого балерина заявила, что считает помощницу Лолу самым близким человеком. По ее словам, дочь звонит только тогда, когда нужны деньги. Психолог Кристина Мизерная проанализировала их отношения и пришла к выводу: Волочкова не сумела стать мамой для 18-летней Ариадны. Об этом эксперт рассказала сайту «Страсти».

«Анастасия — ярко выраженный истероидный радикал, нарцисс. Отсюда ее стремление к публичности, к славе, к желанию быть на виду. Будучи воспитанной в достаточно жесткой профессиональной среде, у Анастасии выработана крепкая дисциплина, а также тонкое чувствование прекрасного, что отражается на ее манере общения, жестах, голосе. Она успешна и реализована в балете, но абсолютно несчастна и по-детски наивна в обычной жизни», — считает психолог.

Анастасия, с одной стороны, нуждается в восхищении, внимании и заботе, с другой, она опасается глубоких эмоциональных отношений, что свойственно эмоционально-зависимым людям. Из-за этого она держит мужчин на расстоянии, убегая таким образом в контрзависимость. По-настоящему раствориться у нее получается только в балете. Там она себя ощущает в безопасности.

«Материнство, как и отношения с мужчинами, раскрывает другую сторону личности Анастасии. Будучи психологически незрелой, Анастасии не удалось стать мамой для Ариадны. Полагаю, дочь ей подсвечивала внутренние детские конфликты. Видя беспомощность ребенка, Анастасия чувствовала беспомощно себя. Она не раз в интервью, говорила о конфликтах и недопониманиях в отношениях с родной мамой. С рождением Ариадны, возможно, актуализировались ее личные детские обиды и травмы. Что могло способствовать нарастанию барьера в отношениях с дочерью. Анастасия, будучи под сильным влиянием мамы, не смогла взять на себя ответственность материнства и стать опорой для дочери. В этом треугольнике балерина отыгрывала роль жертвы, а мама и дочь разделяли позиции Спасателя и Агрессора», — высказалась эксперт.

Анастасия не раз заявляла, что дочь для нее чужая и она просто завидует ее успеху. С одной стороны, это говорит о сильном чувстве вины перед Ариадной, желании завуалировать свою беспомощность, оправдать бездействия и отсутствие контакта с ней. С другой, — об ее детской инфантильной позиции.

«Анастасия говорит следующее: «Мои родственники мне звонят только когда им нужны деньги или решить какой-то вопрос. А просто позвонить и спросить: «Мам, как твои дела? Ты вообще здорова? Как твое бедро?»». В словах Анастасии прослеживается детская травма брошенного или отвергнутого, крик души маленького обиженного ребенка», — резюмировала психолог.