Бакальчук оспорил решение по разделу имущества

Владислав Бакальчук - бывший муж основательницы компании Wildberries Татьяны Ким – обжаловал решение о разделе имущества. Напомним, он было принято в пользу предпринимательницы.

Как стало известно РИА Новости, апелляционная жалоба поступила в Савеловский суд. О дате ее рассмотрения пока ничего неизвестно.

В апреле суд вынес решение о разделе имущества Бакальчука и Ким. Согласно ему, Ким стала единственным владельцем WB, хотя прежде Бакальчук владел 1%-ой долей. Он также обязан выплатить экс-жене 217 млн рублей.

Ким обещала, что не оставит бывшего мужа без денег из уважения к детям. Бакальчук в ответ заявил, что его не нужно «спасать», а высказывания экс-супруги предприниматель назвал «странными».

В начале мая сообщалось, что вступило в силу решение о разводе пары. Обжаловать его никто из супругов не стал.