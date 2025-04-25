«Странно»: Владислав Бакальчук ответил бывшей жене, которая пообещала не оставлять его без средств к существованию
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Владислав Бакальчук - бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким – ответил на обещание не оставлять его без средств к существованию. Предприниматель заявил, что его не нужно «спасать».
Соответствующий пост появился в Telegram-канале Бакальчука.
Он признался, что видел комментарии в СМИ и высказывания про «средства к существованию». Бакальчук напомнил: вместе с супругой они строили маркетплейс с нуля, без инвесторов, без ресурсов и поддержки.
«Только благодаря труду, знаниям и вере в дело WB стал крупнейшим маркетплейсом в стране. Поэтому любые разговоры про то, кто кого «оставит» или «не оставит» - выглядят, мягко говоря, странно… И я точно не тот, кого нужно «спасать», - высказался Бакальчук.
Он отметил, что остается человеком, который обеспечивает сотрудников и семью. При этом Вячеслав не скрывает, что все счета арестованы и ежемесячно идут суды. Свои цели предприниматель описал словами: «строить, развивать, побеждать».
Ранее Ким заявила, что ей ничего не нужно от бывшего мужа. Она пообещала не оставлять Бакальчука без денег из уважения и любви к детям.