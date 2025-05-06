Обжаловать не захотели: решение о разводе Татьяны Ким вступило в силу

Решение о разводе Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу. Об этом сообщает РИА Новости.

В деле о разводе супругов Татьяны Ким и Владислава Бакальчука поставлена точка. Согласно картотеке Савеловского суда Москвы, решение о расторжении брака вступило в силу 6 мая. Никто из сторон не решил обжаловать развод.

При этом решение о разделе имущества супругов также вступило в силу — согласно нему, 1% акций компании Wildberries, которыми владел бывший муж Ким, достанутся бизнесвумен. Также Бакальчук должен будет выплатить бывшей жене 217 миллионов рублей.

В собственность Бакальчуку перейдут квартира в Люберцах и земельный участок в Московской области. Отметим, что у сторон еще есть время на обжалование имущественного вопроса.

Ранее мы писали о том, что Владислав Бакальчук ответил бывшей жене, которая пообещала не оставлять его без средств к существованию.