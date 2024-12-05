Бабушка Никиты Преснякова рассказала, как живет внук после отъезда из РФ

Елена Преснякова заявила, что почти не общается с уехавшим в США внуком Никитой. Об этом сообщает 78.ru.

Несколько лет назад Никита Пресняков уехал из России в США, где начал карьеру клипмейкера. С тех пор музыкант почти не говорит о семье, и, как пишут СМИ, отдалился от известных родственников. Бабушка Преснякова подтвердила эту информацию, заявив, что они почти не общаются.

«У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся», — высказалась Елена.

Преснякова была лаконична, говоря о внуке, зато она охотно рассказывала про сына. По словам знаменитости, они с отцом старались не влезать в карьеру Владимира, чтобы он самостоятельно справлялся с трудностями.

«Все, что он делал и делает музыкально, конечно, хорошо. Петрович сначала пытался его поправлять, а он отвечал: «Я сам, я сам». Это идет через семью, так в семье сложилось», — резюмировала Елена.

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