Актер Павел Табаков умилил поклонников фотографией 4-летней дочки

Актер Павел Табаков опубликовал новую фотографию четырехлетней дочери Мии. Поклонники в Сети отметили, что девочка растет копией отца.

Несмотря на то, что только первые числа декабря, семья Табакова решила уже украшать дом к Новому году. В личном блоге он дал понять фанатам, что вместе с дочерью начал наряжать елку. Он сфотографировал Мию как раз в тот момент, когда она собирала искусственное дерево с улыбкой на лице.

«Копия папы», «Один в один Паша», «Какая сладкая, вся в Табаковых», - отметили пользователи в Сети.

Напомним, что Мия появилась на свет, когда Павел был в отношениях с актрисой Софьей Синицыной. Однако вскоре после рождения ребенка звезды разошлись. Тем не менее, Табаков не исчез из жизни дочки. Он старается как можно больше времени проводить вместе с ней и участвовать в воспитании.

К слову, мама Мии недавно попала в скандал. Софью заподозрили в романе с женатым режиссером Федором Бондарчуком. Однако слухи так и не были подтверждены.

Ранее Павел Табаков появился на публике с новой возлюбленной.