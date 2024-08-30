«Бабочки в животе поутихли»: Никита Кологривый запел и выпустил трек

Актер Никита Кологривый выпустил трек «Лампочка». Звезда сериала «Слово пацана» записал дуэт с актрисой Дарьей Руденок, которая снимается с ним в новом проекте. Звезды играют в сериале «Комбинация». Композиция представлена в группе Кологривого в соцсети «ВКонтакте».

Лирический трек посвящен любви.

«Эта светлая песня повествует о непростом периоде отношений, когда бабочки в животе поутихли, а романтика сменилась бытом, где любое слово или действие может быть использовано против тебя. И это тот самый момент, любых отношений, который возможно преодолеть только вдвоём, вместе», – говорится в сообщении.

Поклонники в соцсетях рассуждают о том, продолжит ли Никита Кологривый петь, а после давать сольные концерты.

Ранее актер Никита Кологривый рассказал, что из-за скандального поведения потерял 30% фанатов. По словам знаменитости, эта ситуация помогла ему пересмотреть свое поведение и изменить взгляды на жизнь.

Также стало известно о том, что сестра Жанны Фриске, певица Наталья Фриске устроила скандал в поликлинике из-за матери. Она пожаловалась фанатам и рассказала, что только после криков врачи их приняли.