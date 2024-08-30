«Из ушей пар»: сестра Жанны Фриске Наталья устроила скандал в поликлинике

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья устроила скандал в поликлинике, куда обратилась из-за проблем, возникших у матери. Подробности она сообщила в соцсетях.

Наталья, как и сестра, выступала на сцене и даже была в составе группы «Блестящие», но сейчас не поет, а воспитывает маленькую дочь Луну. При этом у девушки множество поклонников, а сама она активно ведет микроблог.

На днях звездная родственница призналась, что устроила скандал в поликлинике. Она пожаловалась, что врачи одного из учреждений несколько раз отменяли прием родительницы. Тогда Наталья написала гневный пост, после которого ей позвонили из поликлиники и пригласили прийти в любой день. Но после запись снова отменили. Это случилось, когда женщины уже стояли в коридоре, ожидая входа.

Наталье сказали, что врач уходит в отпуск.

«У меня уже из ушей пар, из ноздрей дым. Я им говорю: «Вы обнаглели? Что за фигня такая?» Пока скандал не подняла, не приняли», — высказалась Фриске.

Мать знаменитости смогла попасть на прием. А певице ответили на вопрос о проблеме с записями тем, что в системе произошел сбой.

Фриске рассказывала, что ходила в платное отделение с просьбой оказать помощь за деньги, но там ей отказали. Девушка заявила, что человеческое отношение к пациенту можно получить только «благодаря связям» или в очень дорогом учреждении.

Ранее певица Наталья Фриске показала фигуру после пластики. Она снялась в бане.