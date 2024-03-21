Азиза раскрыла уникальное качество Валерия Леонтьева

Российская певица Азиза высказалась об уникальных качествах народного артиста РФ Валерия Леонтьева. Ее слова приводит портал PROZVEZD.

Как призналась артистка, Леонтьев никогда не вступал в конфликты с другими звездами.

«Валера – уникальный человек, он никогда не лез ни в какие дрязги, не занимался сплетнями, никого не обсуждал. Он посвятил себя исключительно творчеству. Таких артистов с большой буквы в нашем шоу-бизнесе очень мало», – заявила Азиза.

Исполнительница подчеркнула, что ее коллега был удивительным человеком с мудрой душой, с которым всегда было приятно общаться. Она добавила, что понимает решение Леонтьева завершить музыкальную карьеру, однако заверила, что ей будет тяжело его принять.

19 марта Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры из-за «дряхлости» в 75 лет. Примечательно, что музыкант решил уйти из профессии без прощального тура.

Позднее продюсер Павел Рудченко назвал певца Филиппа Киркорова преемником Валерия Леонтьева.