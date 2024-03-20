Продюсер раскрыл имя преемника ушедшего со сцены Валерия Леонтьева

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что сейчас в российском шоу-бизнесе мало артистов, которые могли бы занять нишу покинувшего сцену Валерия Леонтьева.

По мнению критика, по эпатажу, яркости и костюмированности шоу на роль преемника подходит только Филипп Киркоров.

«Других, именно в плане костюмов, шоу-балетов и в целом перформансов и постановок даже сложно назвать», — отметил Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Валерий Леонтьев объявил об окончании карьеры 19 марта – в день своего 75-летия. Артист пояснил, что жанр, в котором он работал много лет, «не терпит дряхлости».

Ранее стало известно, что у Леонтьева проблемы с ногами, связанные с повреждением мениска на каждой из них во время выступлений. Операции и реабилитация не принесли желаемого результата, и выступления стали для певца непосильной задачей.