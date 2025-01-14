Авиакомпания США вернула Нурмагомедову деньги за билеты после снятия с рейса

Авиакомпания США вернула Хабибу Нурмагомедову деньги за билеты после снятия с рейса. Об этом сообщает MMA Fighting.

Зарубежная авиакомпания прокомментировала инцидент, произошедший со спортсменом в начале 2025 года. Так, в пресс-службе заявили, что бортпроводница действовала в соответствии с правилами, поэтому решение о снятии с рейса было оправданным, но не связанным «с этнической принадлежностью». В результате перевозчик вернул потраченные деньги на билеты Хабибу и его спутникам.

Напомним, во время предполетных инструкций стюардесса спросила Хабиба, сидящего у аварийного выхода, готов ли он помочь пассажирам в случае ЧС. Спортсмен не смог внятно ответить, после чего его попросили либо занять другое место, либо покинуть самолет.

«Это несправедливо», — говорил боец.

Ранее боец Нурмагомедов назвал провокацией поведение стюардессы на рейсе в США. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что боец ММА Хабиб Нурмагомедов закрыл долг перед ФНС в 302 млн рублей.