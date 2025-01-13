«Была очень груба»: Нурмагомедов объяснил конфликт со стюардессой на рейсе в США

Непобежденный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал снятие с рейса в США. Боец смешанных боевых искусств назвал поведение стюардессы провокацией.

В социальных сетях спортсмен пояснил, что подошедшая к нему бортпроводница была груба с самого начала. По словам Нурмагомедова, он прилично говорит по-английски и был готов к диалогу, но стюардесса настаивала на том, чтобы он покинул свое место.

«Дама, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала<....>. Я не знаю, какая была тому причина — расовая, национальная или другая», — пояснил боец.

Хабиб отметил, что инцидент произошел на борту самолета Frontier Airlines. После разговора со стюардессой его высадили, и он сел на воздушное судно другое компании. Боец старался всячески сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Он посоветовал сотрудникам Frontier Airlines в следующий раз вести себя с клиентами более деликатно.

В комментариях под постом Нурмагомедова поддержали многие блогеры. В их числе: сербский бодибилдер, тренер и актер Милош Шарчев, который столкнулся с подобной ситуацией на борту данной авиакомпании.

Напомним, бортпроводница посчитала слишком низким уровень владения английским языком спортсмена, который решил сидеть у аварийного выхода. Поэтому она предложила ему пересесть на другое место, но Хабиб покинул самолет.