«Атомный человек»: продюсер рассказала о работе с Александром Петровым

Продюсер Анастасия Сайфулина рассказала о характере актера Александра Петрова. Об этом стало известно в эфире шоу «Однажды» на НТВ.

Анастасия работала с Александром в рамках проектов «Планета Максимус» и «Заново родиться». У продюсера остались теплые воспоминания от сотрудничества с Петровым, при этом она отметила эмоциональность и своеобразный характер актера.

«Атомный человек с невероятными скоростями, ему все нужно вчера — быстро мысли в голову приходят, необходимо все реализовывать. У него есть важная особенность — ему нельзя говорить нет», — заявила Анастасия.

Напомним, что осенью 2023 года Петров удивил публику неожиданным поступком. Актер внезапно женился на девушке, с которой, по его словам, познакомился на улице. Спустя пару встреч актер отвел избранницу в ЗАГС.

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