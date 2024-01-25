Феномен успеха: как Александр Петров стал самым востребованным актером современности
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Александр Петров отметил 35-летие в статусе неоднократного победителя премии «Золотой орел». Артист удостоился наград за съемки в нашумевшем «Тексте» и «Sпарте». В фильмографии Петрова есть и другие знаковые проекты: «Лед», «Звоните ДиКаприо», «Притяжение», «Стрельцов». После дебюта в кино в 2010 году Александру потребовалось 6 лет для того, чтобы уйти от ролей второго плана, и 10 лет — для появления в фильме Люка Бессона.
На сегодняшний день личность Александра вызывает общественный резонанс. Пока одни восторгаются талантом Петрова; другие — критикуют однотипность его образов. Из-за этого в Сети стали появляться мемы и разговоры о том, что Александр снимается почти в каждом крупном проекте. Несмотря на критику, Петров с юмором относится к народному творчеству и называет себя фанатом профессии.
Как бы то ни было, Александр остается одним из немногих актеров, покоривших отечественное кино и снявшихся в Голливуде. Мы решили выяснить, что позволило Петрову достичь таких высот. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог, кинокритик и продюсер рассказали о феномене его успеха.
Каким было детство актера?
Александр родился в семье, далекой от творчества. В юношеские годы спорт занимал главное место в жизни Петрова: он увлекался футболом и мечтал о больших победах. Получив травму, актеру пришлось уйти из спорта. При этом у него остались целеустремленность и стойкое убеждение: результат зависит от усилия. По мнению психолога Инны Мирной, благодаря спортивной закалке Петров обрел внутренний стержень. Это позволило ему стать таким, каким мы его знаем, – человеком, не страдающим синдромом самозванца.
«Актер производит впечатление «своего» парня: иногда агрессивного, но способного на поступки. В этом ему помогают заурядная внешность и юность, которая была, как у всех, с драками и пьянками. В нем осталось много энергии после ухода из футбола, но благодаря спортивному характеру Петров стремился правильно реализовать потенциал. Из всех обстоятельств, с которыми ему приходилось сталкиваться, он построил фундамент для своего роста», — высказалась психолог.
В одном интервью Александр признался, что считает себя фаталистом. Кроме того, он убежден, что все в его жизни было не просто так.
«Моя жизнь развивается по определенным этапам, и это закономерно. Везде должна быть своя математика, своя стратегия. Если идти, не зная куда, то и придешь непонятно куда. А если есть четкое понимание, чего ты хочешь, то дальше остается только идти к цели», — цитирует Кинопоиск архивное интервью актера.
Влияние типа личности
«У Александра Петрова прослеживается здоровый нарциссизм. Люди с таким психотипом склонны бороться за свои права и преувеличивать собственную значимость. Недаром Петров замахнулся на Голливуд и «Оскар»: он ставит перед собой цель и достигает ее любыми способами. Еще одним признаком нарциссического компонента является высокая требовательность не только к себе, но и к окружающим. Мы знаем, что Александр — частый возмутитель спокойствия на съемочной площадке. Он не раз беззастенчиво делал замечания коллегам, шел с ними на конфликт «во имя общего дела»», — считает психолог.
Эксперт отметила, что людям с таким типом личности всегда будет мало достигнутого. Вот почему его стремительное движение вверх является закономерным.
Мнение кинокритика и продюсера
Кино- и театральный критик, искусствовед Эмилия Деменцова считает, что Александр Петров — герой нашего времени. Именно по фильмам с его участием будут судить не только об индустрии, но и о стране в целом.
Эмилия не отрицает, что у публики нет единого мнения о творчестве Петрова. Критика одних и восторженные отзывы других — две крайности, являющиеся «приметой» профессионального артиста, не оставляющего равнодушным.
«В его типаже, в его персонажах очень точно отражаются неврастения сегодняшнего дня, гремучая смесь уличной «хулиганистости» и тонкой душевной натуры. Он прост (но не простоват), понятен и киногеничен. Неслучайно великий режиссер и тонкий психолог Роман Полански выбрал именно его на роль в новом фильме «Дворец». Мерцательные появления Петрова в роли русского мафиози – это больше, чем эпизоды. Они точны и актерски, и стилистически, и идеологически», — высказалась кинокритик.
Эмилия не отрицает, что для Александра характерна одинаковость работ. Однако его театральная игра вносит баланс в творческий путь. Гамлет и Лопахин в театре имени Ермоловой – это работы Петрова, в которых он предстал перед публикой в ином, непривычном, неожиданном свете.
Отметила Эмилия и театральный проект Александра #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. По мнению кинокритика, именно эта работа является знаковой для Петрова. Чтение поэзии позволяет ему проявить актерскую индивидуальность и отойти от «выверенных приемов, ужимок и штампов».
«То, как он читает стихи Владимира Маяковского, не оставляет равнодушным даже ярых скептиков. А скоро мы, надеюсь, увидим актера в роли Сергея Есенина в фильме Клима Шипенко «Декабрь»», — заявила эксперт.
Также Деменцова отметила его роль в сериале Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо». По ее мнению, для образа Егора Румянцева свойственны эмоциональные перепады, с которыми Петров «с честью справился».
«К своему 35-летию Петров много успел, и его работоспособность вызывает уважение. У него есть все составляющие для успешного продолжения карьеры: актерская школа, энергия, опыт и кредит зрительского доверия», — резюмировала кинокритик.
Продюсер Дарья Новицкая солидарна с мнением Эмилии. Эксперт отметила, что узнаваемость образов Петрова — его характерная черта, которую любят режиссеры. Игра актера придает персонажу глубину и эмоциональную отзывчивость. Более того, участие Александра в проекте гарантирует коммерческий успех. Вот почему каждый деятель кино желает его видеть в своем фильме.
Востребованность среди режиссеров, характерная манера игры, неравнодушие публики и тяга к совершенству сделали из Петрова самого успешного актера современности. Только за один съемочный день Александр получает внушительную сумму, и она — далеко не предел для его способностей.
«Эксперты говорят, что один съемочный день актера стоит порядка 200–250 тысяч рублей», — резюмировала продюсер.
Что известно о личной жизни Александра Петрова?
Первой любовью Александра стала Дарья Емельянова. Молодые люди встречались со школы и вместе отправились покорять Москву. Тогда Петров стал студентом ГИТИСа, а Емельянова начала осваивать профессию визажиста. Их 10-летний роман закончился в 2015 году. К этому времени Александр был уже узнаваемым артистом.
В 2016 году в жизни Петрова произошла знаковая встреча с Ириной Старшенбаум. Актеры познакомились на съемках «Притяжения», и после завершения проекта уже не расставались. Петров и Старшенбаум не скрывали своих чувств: они публично признавались друг другу в любви, строили планы на будущее и обсуждали помолвку. Однако до свадьбы дело так и не дошло. В 2019 году стало известно об их расставании.
Одиночество Александра длилось недолго. Сразу после расставания с Ириной он представил публике новую избранницу. Ею оказалась Стася Милославская, которую Петров прозвал своей музой. За три года отношений актриса неоднократно говорила о том, что хочет замуж за коллегу. Однако ей, как и Ирине, не удалось заманить Александра в ЗАГС.
Осенью 2023 года Петров объявил о свадьбе. При этом его женой стала не Стася, а девушка, с которой он случайно познакомился на улице. Речь идет про 22-летнюю Викторию Антонову (Петрову).
Поговаривают, Милославская узнала о расставании с Петровым за несколько минут до публикации его фото из ЗАГСа. Вот почему новость о внезапной женитьбе Александра вызвала общественный резонанс. Тогда Кристина Асмус, Роман Евдокимов, Анна Богомолова, Саша Бортич публично поддержали Стасю и встали на ее защиту.
«Я, конечно, за Стасю, в любом случае. Стасю я знаю, и она мне очень нравится», — говорила Анна Богомолова корреспонденту сайта «Страсти».
Кристина Асмус более резко отреагировала на свадьбу коллеги. «Друг, R.I.P....», — написала артистка, узнав о женитьбе Петрова.
Психолог Екатерина Корендясева считает, что внезапная свадьба актера — это его желание сбежать из долгих отношений со Стасей.
«Давайте обратимся к словам артиста: «Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС». Создается впечатление, что Александр не придает серьезного значения женитьбе, будто это — интересное приключение, нежели желание создать семью», — высказалась психолог.
В личном блоге актер сделал акцент на том, что его супруга далека от мира шоу-бизнеса, имеет высшее образование и родилась в полной семье. Таким способом он решил подчеркнуть «правильность» жены для социума.
«Для чего подчеркивать наличие высшего образования и прекрасную семью Виктории? Одна из гипотез — желание показать разницу между женой и бывшей девушкой. Напомню, что в сторону Стаси было много хейта от фанатов», — считает Екатерина.
По мнению психолога, внезапный брак Петрова может закончиться расставанием. Чтобы этого не произошло, супругам нужно работать над отношениями и укреплять связь между собой.
«Может ли внезапный брак стать долгим и счастливым? Зависит от обоих партнеров. Конечно, у здоровых отношений есть этапы, которые паре надо пройти, прежде чем создавать семью, но в жизни бывает по-разному. Надеюсь, у молодоженов все сложится, и это — действительно любовь, а не игра чужими чувствами», — резюмировала эксперт.