Каким было детство актера?

Александр родился в семье, далекой от творчества. В юношеские годы спорт занимал главное место в жизни Петрова: он увлекался футболом и мечтал о больших победах. Получив травму, актеру пришлось уйти из спорта. При этом у него остались целеустремленность и стойкое убеждение: результат зависит от усилия. По мнению психолога Инны Мирной, благодаря спортивной закалке Петров обрел внутренний стержень. Это позволило ему стать таким, каким мы его знаем, – человеком, не страдающим синдромом самозванца.

«Актер производит впечатление «своего» парня: иногда агрессивного, но способного на поступки. В этом ему помогают заурядная внешность и юность, которая была, как у всех, с драками и пьянками. В нем осталось много энергии после ухода из футбола, но благодаря спортивному характеру Петров стремился правильно реализовать потенциал. Из всех обстоятельств, с которыми ему приходилось сталкиваться, он построил фундамент для своего роста», — высказалась психолог.

В одном интервью Александр признался, что считает себя фаталистом. Кроме того, он убежден, что все в его жизни было не просто так.

«Моя жизнь развивается по определенным этапам, и это закономерно. Везде должна быть своя математика, своя стратегия. Если идти, не зная куда, то и придешь непонятно куда. А если есть четкое понимание, чего ты хочешь, то дальше остается только идти к цели», — цитирует Кинопоиск архивное интервью актера.

Влияние типа личности

«У Александра Петрова прослеживается здоровый нарциссизм. Люди с таким психотипом склонны бороться за свои права и преувеличивать собственную значимость. Недаром Петров замахнулся на Голливуд и «Оскар»: он ставит перед собой цель и достигает ее любыми способами. Еще одним признаком нарциссического компонента является высокая требовательность не только к себе, но и к окружающим. Мы знаем, что Александр — частый возмутитель спокойствия на съемочной площадке. Он не раз беззастенчиво делал замечания коллегам, шел с ними на конфликт «во имя общего дела»», — считает психолог.

Эксперт отметила, что людям с таким типом личности всегда будет мало достигнутого. Вот почему его стремительное движение вверх является закономерным.

Мнение кинокритика и продюсера

Кино- и театральный критик, искусствовед Эмилия Деменцова считает, что Александр Петров — герой нашего времени. Именно по фильмам с его участием будут судить не только об индустрии, но и о стране в целом.

Эмилия не отрицает, что у публики нет единого мнения о творчестве Петрова. Критика одних и восторженные отзывы других — две крайности, являющиеся «приметой» профессионального артиста, не оставляющего равнодушным.

«В его типаже, в его персонажах очень точно отражаются неврастения сегодняшнего дня, гремучая смесь уличной «хулиганистости» и тонкой душевной натуры. Он прост (но не простоват), понятен и киногеничен. Неслучайно великий режиссер и тонкий психолог Роман Полански выбрал именно его на роль в новом фильме «Дворец». Мерцательные появления Петрова в роли русского мафиози – это больше, чем эпизоды. Они точны и актерски, и стилистически, и идеологически», — высказалась кинокритик.

Эмилия не отрицает, что для Александра характерна одинаковость работ. Однако его театральная игра вносит баланс в творческий путь. Гамлет и Лопахин в театре имени Ермоловой – это работы Петрова, в которых он предстал перед публикой в ином, непривычном, неожиданном свете.

Отметила Эмилия и театральный проект Александра #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. По мнению кинокритика, именно эта работа является знаковой для Петрова. Чтение поэзии позволяет ему проявить актерскую индивидуальность и отойти от «выверенных приемов, ужимок и штампов».

«То, как он читает стихи Владимира Маяковского, не оставляет равнодушным даже ярых скептиков. А скоро мы, надеюсь, увидим актера в роли Сергея Есенина в фильме Клима Шипенко «Декабрь»», — заявила эксперт.

Также Деменцова отметила его роль в сериале Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо». По ее мнению, для образа Егора Румянцева свойственны эмоциональные перепады, с которыми Петров «с честью справился».

«К своему 35-летию Петров много успел, и его работоспособность вызывает уважение. У него есть все составляющие для успешного продолжения карьеры: актерская школа, энергия, опыт и кредит зрительского доверия», — резюмировала кинокритик.

Продюсер Дарья Новицкая солидарна с мнением Эмилии. Эксперт отметила, что узнаваемость образов Петрова — его характерная черта, которую любят режиссеры. Игра актера придает персонажу глубину и эмоциональную отзывчивость. Более того, участие Александра в проекте гарантирует коммерческий успех. Вот почему каждый деятель кино желает его видеть в своем фильме.

Востребованность среди режиссеров, характерная манера игры, неравнодушие публики и тяга к совершенству сделали из Петрова самого успешного актера современности. Только за один съемочный день Александр получает внушительную сумму, и она — далеко не предел для его способностей.

«Эксперты говорят, что один съемочный день актера стоит порядка 200–250 тысяч рублей», — резюмировала продюсер.

Что известно о личной жизни Александра Петрова?

Первой любовью Александра стала Дарья Емельянова. Молодые люди встречались со школы и вместе отправились покорять Москву. Тогда Петров стал студентом ГИТИСа, а Емельянова начала осваивать профессию визажиста. Их 10-летний роман закончился в 2015 году. К этому времени Александр был уже узнаваемым артистом.