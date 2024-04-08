54-летняя певица Анжелика Варум проживает в США в квартире за 2 млн долларов. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, Анжелика Варум проживает последние полгода в Лос-Анджелесе рядом с дочерью. Квартира в Голливуде зарегистрирована на Леонида Агутина. В 2013 году Леонид Агутин приобрел недвижимость за 130 млн рублей. Сейчас ее рыночная стоимость увеличилась до 196 млн рублей (2 млн 119 тысяч долларов).

Элитный жилой комплекс расположен на берегу Тихого океана на первой линии. Окна квартиры выходят на побережье. Во дворе ЖК есть собственный бассейн.

Известно, что квартира Варум имеет большую площадь — 300 квадратных метров. В ней оборудованы две раздельные спальни, так как супруги уже давно не спят вместе, просторная гардеробная, гостиная и кабинет.

Примечательно, что ни Варум, ни Агутин не комментировали ее переезд в США.

Ранее сообщалось, что Анжелика Варум с третьей попытки исполнила песню на концерте Леонида Агутина. Подробности смотрите в этой новости.

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