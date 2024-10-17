Артур Смольянинов* рассказал про свое имущество в России

40-летний актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что у него нет имущества в России. Новое интервью артиста попало в распоряжение Telegram-канала Хуже и не скажешь.

По словам Артура*, он ничего не нажил за свою жизнь. Артист отметил, что его никогда не интересовали материальные ценности.

«У меня нет в России ни квартиры, ни машины, у меня ничего нет. Я ничего не нажил за жизнь. Я бы мог оставаться в России и зарабатывать огромные бабки», — высказался актер.

Ранее уехавший из России актер Артур Смольянинов* получил гражданство Украины. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Министерству культуры предложили назвать улицу в Москве в честь Романа Мадянова. 62-летний актер ушел из жизни 25 сентября 2024 года после борьбы с раком.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга