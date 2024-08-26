Актер-русофоб Артур Смольянинов* получил гражданство Украины

Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о получении украинского гражданства. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

В 2022 году звезда «9 роты» уехал из России, оставив жену Дарью Мельникову, двоих детей и родителей. Полгода назад артист, осудивший российских властей, говорил, что собирается получить украинское гражданство. Видимо все официальные процедуры остались позади, и актер добился своего.

Виталий Бородин подтвердил, что Смольянинов* теперь является гражданином Украины.

После побега из России артист не афишировал свою личную жизнь. Его супруга, по-видимому, поняла, что ждать мужа обратно не стоит, поэтому снова вступила в брак и родила ребенка. Недавно эмигрировавшую звезду заметили в компании незнакомки. Как выяснил сайт «Страсти», новой возлюбленной Смольянинова* оказалась 46-летняя Екатерина Ланская-Сапожникова. Сейчас она занимается продюсированием группы CheLovek, которую создал актер.

*Признан иностранным агентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга