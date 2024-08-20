Артемий Лебедев назвал себя скуфом

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что считает себя скуфом. При этом мужчина подчеркнул, что является энергичным человеком. Он дал интервью Александру Харчевникову в его подкасте на YouTube-канале.

Ведущий поинтересовался у звездного гостя, считает ли он себя скуфом (мужчина средних лет, не ухаживающий за своей внешностью и зачастую склонный к полноте и/или раннему облысению, – прим. ред.) или энергичным человеком. Лебедев выбрал неожиданный вариант.

«Я скуф. Энергичный», — заявил дизайнер.

Артемий посчитал, что противопоставлять понятия скуф и энергичный человек – неправильно. Блогер выразил мнение, что и скуф может вести активный образ жизни.

Недавно еще один популярный мужчина заявил, что считает себя скуфом. Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, убежден, что он – настоящий скуф. По этому поводу он даже напишет песню, которую посвятит таким же мужчинам.

Ранее мы писали о том, что многие звезды шоу-бизнеса подошли был под термин «скуф». Как он появился, и что на самом деле означает, читайте в материале «Страстей».

Также стало известно о том, что Ксения Собчак отреагировала на извинения дизайнера Артемия Лебедева. Напомним, что он посвятил слова Екатерине Мизулиной, о которой ранее высказывался в интервью.