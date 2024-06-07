Кто такие скуфы и причем здесь Гарик Харламов и Сергей Бурунов

Термин скуф, появившийся в 2018 году, внезапно обрел массовую популярность. Изначально слово применялось, чтобы унизить человека из-за его непривлекательности, однако сейчас все чаще используется в шутливом контексте. Одни навешивают ярлыки «скуфа» любому встречному, другие в недоумении пожимают плечами, пытаясь разобраться, что это вообще такое.

Сайт «Страсти» выяснил, кто из представителей российского шоу-бизнеса может претендовать на мистера скуфа и поинтересовался у психолога, возможен ли счастливый брак с таким персонажем.

Скуфы среди звезд

В мае Telegram-канал «Героиня Татлера» провел опрос, в ходе которого 47-летнего Сергея Бурунова признали главным скуфом России. Узнав о победе, звезда «Полицейского с Рублевки» поблагодарил всех проголосовавших, отметив, что у него были достойные соперники.

«Но кто же такой скуф?», - задался вопросом Бурунов в своем блоге.

Актер оказался не в теме молодежного интернет-сленга, поэтому попал в неловкую ситуацию.

Второе место по результатам опроса пользователей досталось 43-летнему резиденту Comedy Club Гарику Харламову. Шоумен оказался более осведомленным и с юмором отнесся к статусу скуфа, возмутившись поражением.

«То есть, меня кто-то обскакал? Утер мне нос, так сказать», - шуткой прокомментировал юморист попадание в рейтинг.

В качестве претендентов на звание скуфа пользователи Сети также называли продюсера Александра Цекало, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, певца Сергея Жукова и даже футболиста Артема Дзюбу. Но по каким критериям был сделан этот выбор и могут ли среди успешных людей быть скуфы?

Главные признаки скуфа

Скуф в интернет-сленге — это мужчина примерно 30 лет, но выглядит старше, с лишним весом, любитель выпить пива и поскандалить с женой. Пренебрегает уходом за собой, стилем и физической активностью. Скуфа в толпе легко узнать по неопрятному виду, отсутствию интереса к моде и личной гигиене, а также общей безразличности к здоровью и своей внешности. Еще одним важным признаком этого персонажа является любовь к компьютерным играм и просмотру телевизора.

Кто такой скуф с психологической точки зрения

Как пояснила психолог Юлия Малышева, чаще всего мужчина становится скуфом из-за нереализованности. Жизнь не радует, больших жизненных побед не случилось, проживая кризис 30 и 40 лет, человек активно переосмысливает свою жизнь и понимает, что не состоялся. Рядом вечно недовольная безденежьем жена, постоянное состояние напряжения и непонимание куда двигаться дальше приводят к тому, что мужчина себя запускает.