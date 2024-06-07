Кто такие скуфы и причем здесь Гарик Харламов и Сергей Бурунов
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Термин скуф, появившийся в 2018 году, внезапно обрел массовую популярность. Изначально слово применялось, чтобы унизить человека из-за его непривлекательности, однако сейчас все чаще используется в шутливом контексте. Одни навешивают ярлыки «скуфа» любому встречному, другие в недоумении пожимают плечами, пытаясь разобраться, что это вообще такое.
Сайт «Страсти» выяснил, кто из представителей российского шоу-бизнеса может претендовать на мистера скуфа и поинтересовался у психолога, возможен ли счастливый брак с таким персонажем.
Скуфы среди звезд
В мае Telegram-канал «Героиня Татлера» провел опрос, в ходе которого 47-летнего Сергея Бурунова признали главным скуфом России. Узнав о победе, звезда «Полицейского с Рублевки» поблагодарил всех проголосовавших, отметив, что у него были достойные соперники.
«Но кто же такой скуф?», - задался вопросом Бурунов в своем блоге.
Актер оказался не в теме молодежного интернет-сленга, поэтому попал в неловкую ситуацию.
Второе место по результатам опроса пользователей досталось 43-летнему резиденту Comedy Club Гарику Харламову. Шоумен оказался более осведомленным и с юмором отнесся к статусу скуфа, возмутившись поражением.
«То есть, меня кто-то обскакал? Утер мне нос, так сказать», - шуткой прокомментировал юморист попадание в рейтинг.
В качестве претендентов на звание скуфа пользователи Сети также называли продюсера Александра Цекало, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, певца Сергея Жукова и даже футболиста Артема Дзюбу. Но по каким критериям был сделан этот выбор и могут ли среди успешных людей быть скуфы?
Главные признаки скуфа
Скуф в интернет-сленге — это мужчина примерно 30 лет, но выглядит старше, с лишним весом, любитель выпить пива и поскандалить с женой. Пренебрегает уходом за собой, стилем и физической активностью. Скуфа в толпе легко узнать по неопрятному виду, отсутствию интереса к моде и личной гигиене, а также общей безразличности к здоровью и своей внешности. Еще одним важным признаком этого персонажа является любовь к компьютерным играм и просмотру телевизора.
Кто такой скуф с психологической точки зрения
Как пояснила психолог Юлия Малышева, чаще всего мужчина становится скуфом из-за нереализованности. Жизнь не радует, больших жизненных побед не случилось, проживая кризис 30 и 40 лет, человек активно переосмысливает свою жизнь и понимает, что не состоялся. Рядом вечно недовольная безденежьем жена, постоянное состояние напряжения и непонимание куда двигаться дальше приводят к тому, что мужчина себя запускает.
«Человек от своих чувств отключен, он давно научил себя не хотеть, обходиться базовыми потребностями, сбежать в мир виртуальный/телевизионный, хоть куда-то, лишь бы подальше от своей жизни, в которой нет света в конце тоннеля. Именно в игре, в гневных комментариях в Сети, в алкогольном забытьи, человек начинает чувствовать себя кем-то. А реальность слишком сурова, заботиться о себе нет ни сил, ни желания, ни понимания, зачем это вообще нужно»
Юлия Малышева
Психолог
Вот что такое скуф на самом деле, если заглянуть глубже, а не просто смеяться с мемов. В первую очередь — это человек нереализованный и несчастный. И живет он так не потому, что хочет, а потому что по-другому уже и не может.
Почему Сергей Бурунов и Гарик Харламов стали ассоциироваться со скуфами
Гарик Харламов, Сергей Бурунов и другие указанные выше звезды российского шоу-бизнеса подходят под описание скуфа исключительно по внешним характеристикам. Всех их объединяет наличие лишних килограммов, отказ от спортзала и возраст старше 30 лет. С психологической же точки зрения никого из перечисленных звезд скуфом назвать нельзя.
«Реализованный человек может по собственному выбору не ходить в тренажерный зал и предпочитать пивко вместо длительной прогулки, а с возрастом многим уже сложно поддерживать себя в хорошей форме, да и устоявшиеся образы на сцене и в кино, накладывают свой отпечаток. Если это осознанный образ жизни, а не следствие жизненной нереализованности, то назвать человека скуфом мы не можем».
Юлия Малышева
Психолог
Можно ли жить счастливо в браке со скуфом
Огромное количество мужчин и женщин нашей страны могут подойти под это определение, люди с единой идеологией и жизненными ценностями могут вполне счастливо строить брак и жить друг с другом. Будь то скуф или не скуф, по сути, не имеет значения. Если обоим нравится проводить время у телевизора, есть чипсы и спорить о политике, то будет все отлично.
Все видели эти пары на побережье Анапы, в парных футболках «Король» и «Королева», натянутых на чуть раздавшиеся тела. Им отлично вместе, они друг друга понимают.
А сможет ли женщина реализованная, успешная и счастливая строить отношения со скуфом? На этот вопрос психолог Малышева ответила отрицательно. Попытки быть могут, но успехом они вряд ли увенчаются, потому что люди не сойдутся на уровне ценностей, не найдут точки соприкосновения.
«Когда одному хочется сидеть с пивом у телевизора и высказывать свое бесценное мнение, а другому идти в театр и гулять по набережной после, обсуждая увиденное, вряд ли эти два человека смогут договориться».
Юлия Малышева
Психолог