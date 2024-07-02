Артем Дзюба призвал перестать жаловаться на погоду

Футболист Артем Дзюба призвал людей к последовательности и удивился жалобам на погоду.

«Погода просто прекрасная. Все говорят: «жара, жара», жалуются. Когда у нас постоянно холода, все ходят - «ой, поскорее было бы солнышко». Как только появляется - начинают жаловаться. Не понимаю... Народ у нас, конечно, удивительный», - рассказал Дзюба в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Своим подписчикам Дзюба пожелал хорошего настроения, «солнышка на районе» и дал совет: «самая сильная победа - это победа над своим негативным мышлением».

Ранее мы сообщали, что в Москве во время ожидания вылета 12-летней девочке стало плохо в самолета. В результате у нее пошла кровь из носа.

В январе Артем Дзюба заявил, что раздумывает о кинокарьере и предложил создателям сериала «Золотое дно» «топового актера» для второго сезона - себя.