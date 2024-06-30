Стало плохо в душном самолете: у девочки началось кровотечение во время ожидания вылета из Москвы

В Москве 12-летней девочке стало плохо во время ожидания вылета. У несовершеннолетней, которая вместе со взрослыми сидела в душном самолете, пошла кровь из носа, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Школьница почувствовала недомогание на рейсе Москва — Анаталья. По данным СМИ, пассажиры несколько часов ожидали вылета из столицы РФ в самолете, который не был оборудован кондиционерами.

В итоге юная пассажирка стала жаловаться на самочувствие, а через некоторое время у нее пошла из носа кровь. Школьнице потребовалась помощь врачей. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

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