«Все хотят пляски на костях»: Артем Чекалин впервые прокомментировал развод с блогером Лерчек

Блогер Артем Чекалин впервые вышел на связь после того, как стало известно о его разводе с супругой Валерией (Лерчек). Он назвал ажиотаж вокруг этого «плясками на костях» и призвал оставить его в покое.

Спустя месяц после прекращения последнего уголовного дела семья Чекалиных распалась. Как стало известно, заявление о расторжении брака подала Лерчек, но причину не озвучила. Она попросила не донимать ее расспросами и просто поддержать ее в трудный период. Однако она пообещала раскрыть больше подробностей, когда придет в себя.

В отличие от Валерии Артем предпочел и вовсе не посвящать в детали развода аудиторию. Он отметил, что это останется внутри его семьи.

«Все хотят пляски на костях. Но все, что было, все, что есть, останется внутри нашей семьи. Так что, пожалуйста, не пишите ни Лере, ни мне. Дайте нам спокойно пожить», - заявил Чекалин.

К слову, блогер также упомянул, что расставание дается ему непросто, поэтому он стал больше заниматься спортом. По его признанию, бокс для него является лучшим лекарством.

Ранее юрист Аркадий Завалько объяснил, как между собой поделят имущество супруги Чекалины.