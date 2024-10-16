«Аристократы не жалуются»: Распутина раскрыла секрет своего восстановления после концертов

Маша Распутина заявила, что восстанавливается после концертов с помощью клизмы. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

По словам певицы, ее утомляют длительные гастроли и концерты. Чтобы восстановить запас сил, Маша уезжает на природу и делает очистительные клизмы с содой.

«Клизма очень полезна, чтобы прочистить кишечник. А к воде с перекисью водорода я пристрастилась после поездки в Гималаи. Перед приземлением нас заставили виски выпить в целях дизентерии. Мы мало ели и вдруг выпили, после чего как начали петь песни. Потом нас в джунгли повезли», — высказалась знаменитость.

Распутина призналась, что во время гастролей старается не гулять по новому городу. Вместо экскурсии Маша предпочитает крепкий сон.

«Я мечтаю залечь на 10 часов и уснуть. Чтобы ни одна зараза меня не тревожила. Я очень устаю после концертов, но не буду жаловаться на камеру, поскольку аристократы не жалуются», — резюмировала Маша.

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