Маша Распутина объявила о возвращении на сцену с новой концертной программой. Об этом сообщает aif.ru.

Певица Маша Распутина редкий гость на сборных концертах, а больших сольников у артистки не было достаточно давно. Однако уже в сентябре она выступит в БКЗ «Октябрьский», а в ноябре даст концерт в зале «Москва».

По словам певицы, новая программа называется «Живи, страна!» в честь песни, написанной поэтом Леонидом Дербеневым.

«Название ей дала одноимённая песня Дербенёва, которую он написал в 1992-м. В те годы люди, которые приходили на концерт, плакали, услышав её. Народ чувствовал: происходит что-то ужасное со страной. Ведь когда развалился Союз, воздух был буквально наполнен ложью», — рассказала она.

Распутина добавила, что за последние 30 лет после развала СССР, людей «увели от правды, от своих корней».

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