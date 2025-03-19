Арестованный за разжигание ненависти к бойцам СВО комик Останин не признал вину

Стендап-комик Артемий Останин не признает вину в разжигании ненависти к участникам специальной военной операции. Об этом рассказала его адвокат Вера Полякова.

«Вину Останин не признает, подробнее по сути обвинений выскажется позднее», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Юрист отметила, что артист пока не дал показания. Решение об аресте он намерен обжаловать.

Напомним — Останина задержали при попытке бегства из России. Примечательно, что комик перед этим немного изменил внешность — сбрил розовую бороду и постригся. Во время задержания у него на шее оказалась повешена мясорубка.

Ранее адвокат Сергей Жорин высказался о возможной судьбе стендап-комика, пошутившего над инвалидностью российского бойца. По его словам, шанс на то, что молодой человек из-за своего поступка окажется в тюрьме, есть.