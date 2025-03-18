Повесили на шею мясорубку: как силовики задержали комика, который пошутил про бойца СВО

Российские силовики задержали комика Артемия Останина, который пошутил над бойцом СВО. Он пытался сбежать из России. Для этого молодой человек немного изменил внешность.

Фотография задержанного комика появилась в Telegram-канале RT на русском. На опубликованном снимке видно, что Останин сбрил дреды и розовую бороду перед тем, как скрыться.

Также на шее у юмориста можно заметить мясорубку. Вероятно, таким образом уже пошутили над самим Артемием. В одном из своих выступлений Останин говорил, что этот инструмент надо вручать родственникам погибших участников СВО.

Ранее адвокат Сергей Жорин высказался о судьбе стендап-комика, пошутившего над инвалидностью российского бойца. По его словам, шанс на то, что молодой человек из-за своего поступка окажется в тюрьме, велик.