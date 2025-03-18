Адвокат Жорин допустил, что оскорбивший бойца СВО Останин получит тюремный срок

Адвокат Сергей Жорин высказался о судьбе стендап-комика Артемия Останина, пошутившего над инвалидностью бойца спецоперации (СВО). Его слова приводит сайт «Страсти».

Во время концерта в Москве юморист нелицеприятно высказывался об участнике СВО на инвалидной коляске, которого встретил в метро. Он попросил мужчину «не гонять так быстро». По мнению комика, это «чувак, который подорвался на мине». После скандала в соцсетях Артемий попытался оправдаться, что шутка не связана со спецоперацией. Якобы он говорил о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». Позднее комик удалил свои соцсети и попытался пересечь границу России, но был задержан.

В настоящий момент мужчина доставлен в Москву на допрос. Юмориста подозревают в возбуждении ненависти из-за шутки о человеке с инвалидностью, который подорвался на мине. По пункту «а» части 2 статьи 282 УК ему грозит штраф до 600 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или до шести лет лишения свободы.

Как признался Жорин, шанс того, что комик по итогу окажется в тюрьме, велик, однако предсказать исход дела пока крайне трудно.

«Точный исход дела зависит от множества факторов, включая обстоятельства совершённого деяния, наличие или отсутствие смягчающих или отягчающих обстоятельств, а также позицию суда. Поэтому предсказать с уверенностью, какое именно наказание будет назначено в конкретном случае, невозможно. Однако, учитывая тяжесть предъявленного обвинения, вероятность назначения реального срока лишения свободы существует. Как и есть вероятность оправдательного приговора», — поделился адвокат.

Ранее Сергей Жорин рассказал, выйдет ли актер Михаил Ефремов на свободу по УДО после найденного в камере телефона.