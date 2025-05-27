Арестованный за мошенничество Эльман Пашаев попросил отправить его на СВО, чтобы загладить вину. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 27 мая суд рассмотрит его дело в Донецке. Отмечается, что адвокаты Эльмана уже подготовили ходатайство.

Пашаеву грозит до 10 лет колонии. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей. Бывший адвокат пообещал Алексею Блиновскому за деньги освободить его жену из СИЗО. Также он утверждал, что поможет «замять» ее уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Эльман Пашаев присвоил гумпомощь, переданную звездами бойцам СВО. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Глеб Калюжный прибыл на призывной пункт в Москве на элитном внедорожнике. Актер не являлся в военкомат по повесткам 6 лет без оснований для отсрочки.