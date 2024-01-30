Арестованная в Таиланде группа «Би-2» отказалась от встречи с российским консулом

Участники музыкального коллектива «Би-2», имеющие российское гражданство, отказались от встречи с российским консулом в Таиланде. Об этом рассказал журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин.

Посольство организовало посещение тех участников группы, которые являются гражданами России.

«30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом», — цитирует дипломата ИА Регнум.

Напомним, проблемы у коллектива возникли после концерта в клубе Illuzion Phuket на тайском Пхукете. Они выступили без разрешения на работу. После этого участники группы были арестованы, каждого из них оштрафовали на 95 долларов.

Ранее появилась информация о том, что музыкантов могут депортировать в Израиль, но позже они опровергли это сообщение. Участники коллектива призывают не доверять сторонним источникам, подчеркивая, что на данный момент ситуация остается нерешенной.