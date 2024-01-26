Задержанным музыкантам группы «Би-2» вынесли приговор на Пхукете

Члены музыкальной группы «Би-2» предстали перед судом в Таиланде. Их оштрафовали за проведение концертов без разрешения на работу на территории государства, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов задержали семь участников музыкального коллектива, в том числе Егора Бортника* (Леву) (признан иноагентом на территории РФ). Артисты выступали в ночном клубе Illuzion на Пхукете. Стражи порядка нагрянули к ним в гримерку и обвинили их в проведении концертов без разрешения на работу. Музыкальная группа находилась на территории страны по туристической визе.

В итоге после разбирательства членов «Би-2» доставили в суд. Там их приговорили к штрафу. Каждому артисту и музыканту придется заплатить по 95 долларов.

Ранее сообщалось, что причиной задержания группы «Би-2» в Таиланде стало обращение консульства России. Именно оно стало инициатором проверки документов.

*признан иноагентом на территории России