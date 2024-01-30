Группа «Би-2» высказалась о депортации в Израиль

Участники группы «Би-2» прокомментировали информацию о том, что их депортируют в Израиль. По словам музыкантов, ситуация еще не решена. Об этом они объявили в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, что в ряде СМИ распространилась информация о том, что артисты будут депортированы в Израиль. Музыканты призывают не доверять сторонним источникам, подчеркивая, что на данный момент ситуация остается нерешенной.

«Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена», — заявили они.

Группа подчеркнула, что они единственные обладатели полной информации о произошедшем и призывают своих поклонников следить за обновлениями на их официальных ресурсах.

Ранее участников «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за организацию концерта без разрешения на работу. Каждого музыканта оштрафовали и поместили в изолятор. Впоследствии общественники попросили Следственный комитет и Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело против музыкантов.

Важно отметить, что у главных участников «Би-2» есть израильское гражданство.

Ранее мы писали о том, что блогер Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич) посоветовала группе «Би-2» не драться в тайской тюрьме, а также не кричать, что они звезды. В противном случае музыкантов могут побить или добавить им срок. Девушка знает о чем говорит, ведь сама сидела в тайской тюрьме.