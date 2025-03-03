«Раздражает меня! Встал и ушел отсюда!»: Филипп Киркоров устроил скандал на шоу «Маска»

Филипп Киркоров устроил скандал в эфире нового выпуска шоу «Маска» на НТВ. Певец возмутился внешним видом Стаса Костюшкина и прогнал его со съемочной площадки.

2 марта на НТВ состоялась премьера четвертого выпуска музыкального шоу «Маска». Члены жюри эмоционально обсуждали личность артистки, скрывающейся под маской Далматина, и даже чуть не подрались. Стас Костюшкин хотел высказать свое предположение, но заметил, что Тимур Родригез и Регина Тодоренко не слушают его, беседуя между собой. Певец возмутился и бросил в коллегу тем, что попалось под руку: «Почему ты меня не слушаешь?»

Филипп Киркоров, который сидел рядом с телеведущей, не оценил поступок Стаса Костюшкина: «Я же был по пути здесь!» Регина Тодоренко также вышла из себя и отчитала судью за неподобающее поведение в эфире шоу.

«Ты ведь мог попасть в меня! Я мать двоих детей. Что за буйное отделение проснулось?» — заявила артистка.

Тогда Филипп Киркоров решил продолжить разборки, «накинувшись» на Стаса Костюшкина из-за его наряда. Певец заявил, что его «раздражает» розовый пиджак коллеги, и прогнал артиста из студии.

«А я думаю, что меня весь вечер раздражает… Твоя розовая кофточка! Встал и ушел отсюда!» — высказался Филипп Киркоров.

После этого члены жюри, смеясь, потребовали рекламную паузу. Знаменитости так и не смогли прийти к согласию о личности участника в образе Далматина, и таинственной артистке пришлось спешно покинуть сцену.

Ранее мы писали о том, что певец Кай Метов рассказал, как Филипп Киркоров «испортил» ему участие в шоу «Маска».