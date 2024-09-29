«Аранжировку откуда-то украли»: Ирина Салтыкова обвинила Ольгу Бузову в плагиате

Ирина Салтыкова обвинила Ольгу Бузову в плагиате и осудила за неправильное поведение на сцене.

Звезды российского шоу-бизнеса столкнулись вместе в программе «Битва поколений», где Бузова была в роли участницы, а Салтыкова сидела за столом жюри и оценивала выступления. Между певицами развязался конфликт, так как Ирина резко высказалась о вокальных данных и поведении Ольги.

Так, бывшей солистке группы «Мираж» не понравилось то, что телеведущая слишком уверенно держится на сцене. По словам Салтыковой, Бузова не умеет себя вести, так как у нее не получается контролировать свои эмоции перед коллегами, которые намного старше нее. Кроме того, ее смутила задумка Ольги выступить с тремя бэк-вокалистами, но выслушивать оправдания телеведущей певица отказалась.

«Когда я была молодой, вот так же взрослые артисты сидели. И мне даже страшно было на них посмотреть. Вот так мы стеснялись, уважали. Говорили только на вы. Наверное, время изменилось», — заявила Ирина в шоу «Битва поколений».

Салтыкова указала и на неопытность Бузовой, подчеркнув, что без подготовки выступить на сцене она не сможет. Также, артистке показалось, что песня Ольги «Гамбит» является плагиатом на какую-то знаменитую песню, назвать которую она не смогла.

«Аранжировку, мне кажется, откуда-то украли. Чувствую я фирму какую-то», — высказалась экс-солистка группы «Мираж».

Ранее мы писали о том, что Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову «выскочкой» и получила ответ.

Также сообщалось, что Егор Крид встал на защиту Бузовой после ее конфликта с Салтыковой.