«Обидно разочаровываться в людях»: Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову «выскочкой» и получила ответ

Певица Ирина Салтыкова раскритиковала поющую телеведущую Ольгу Бузову в шоу «Битва поколений». Артистке не понравилось выступление коллеги по сцене, поэтому она решила высказать то, что думает.

«Я, конечно, на Ольге больше внимания заострила. Ну, ведет себя как выскочка», - с пренебрежением заявила Салтыкова.

Откровение Салтыковой смутило присутствовавшую в зале певицу Люсю Чеботину, которая сразу же перестала улыбаться и сделала серьезное лицо.

При этом Бузова не растерялась и с достоинством ответила Салтыковой.

«Обидно разочаровываться в людях. Ирина мне очень нравилась раньше. Красивая, эффектная женщина», - приводит слова Ольги Telegram-канал «Звездач».

Бузова также отметила, что после просмотра шоу с Викторией Боней ей «стало все понятно» о личности Салтыковой.

Напомним, у блогера Виктории Бони случился скандал на шоу «Злые языки». Ирина Салтыкова внезапно стала унижать ее. В ответ Боня поинтересовалась, считает ли исполнительница себя воспитанной и интеллигентной.