«Не трогайте Олю»: Егор Крид встал на защиту Бузовой после ее конфликта с Салтыковой

Певец Егор Крид поддержал артистку Ольгу Бузову после ее конфликта с исполнительницей Ириной Салтыковой. Рэпер не стал комментировать ситуацию, но призвал не обижать телеведущую.

На своем стриме Крид решил включить трек экс-звезды «Дома-2» и продемонстрировать ее фирменный знак. Так он дал понять, что находится на ее стороне.

«Не трогайте Олю Бузову», - заявил Егор.

Поддержать телеведущую рэпер захотел, когда узнал о ее конфликте с Салтыковой. Певица публично назвала Ольгу выскочкой. Они обе приняли участие в съемках проекта «Битва поколений», только Ирина была членом жюри. В анонсе выпуска показали, что судья негативно высказывалась о Бузовой и даже оскорбляла ее.

Ответить Салтыковой Ольга решила в личном блоге. Она заявила, что разочаровалась в артистке, хотя раньше она ей нравилась. Другие комментарии телеведущая давать не захотела.

Ранее Ольге Бузовой сделали предложение на воздушном шаре.