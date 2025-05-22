Аня Покров выходит замуж за вернувшегося в РФ украинского блогера Артура Бабича

Некогда популярный блогер и участник TikTok-дома Dream Team House Артур Бабич после возвращения в Россию сделал предложение своей возлюбленной и коллеге Ане Покров. Девушка опубликовала в личном блоге романтический видеоролик.

На кадрах пара гуляет по цветущему лугу на фоне горной местности. В какой-то момент Бабич повалил подругу на землю, а сам в этот момент встал на одно колено и протянул ей коробочку с кольцом.

«Ты выйдешь за меня замуж?» - смущенно произнес Артур.

Анна была приятно удивлена, и в ту же секунду с радостью произнесла: «серьезно? Выйду, блин!».

Артур Бабич и Аня Покров начали встречаться около пяти лет назад. В 2022 году они уехали в США, однако вскоре девушка вернулась в Россию. Гражданина Украины Бабича в страну не впустили, поэтому он перебрался в Ереван, откуда записывал видеоролики с рассказами о желании получить российский паспорт, чтобы жить в Москве.

При этом именно Бабич разрушил карьеру блогера Дани Милохина, заставив его в прямом эфире петь гимн Украины. В свое оправдание Артур заявил, что вообще не собирался петь, но Милохин начал исполнять гимн России, а потом «по приколу» спели и украинский.

В конце 2024 года Бабич добился разрешения на въезд в Россию. Он также признался, что подал документы на оформление российского гражданства и призвал журналистов больше никогда не называть его «украинским блогером».