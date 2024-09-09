«Первая моя мысль, с которой я просыпаюсь»: Артур Бабич готов отказаться от гражданства Украины ради возможности жить в России

Некогда известный в России блогер и участник TikTok-дома Dream Team House Артур Бабич после начала СВО уехал сначала в США, а позже перебрался в Ереван. Сейчас он признался, что мечтает вернуться в Москву.

В шоу «Откровенно с Татаркой» на RuTube 24-летний уроженец Кривого Рога Бабич заявил, что ради возможности вновь жить в Москве готов отказаться от украинского гражданства.

При этом именно Бабич разрушил карьеру блогера Дани Милохина, заставив его в прямом эфире петь гимн Украины.

В свое оправдание Артур заявил, что вообще не собирался петь, но Милохин начал исполнять гимн России, а потом «по приколу» спели и украинский.

«Мы че-то спели и не закладывая туда ничего, никакого подтекста, тем более политического. Спели в прикол. Я думаю, обе стороны были недовольны, но так как я на то время уже переехал в Россию, обрел свою семью, построил там карьеру и вся моя жизнь, в принципе, связана с Москвой, с Россией, то я бы не пел больше гимн Украины», — разоткровенничался Бабич.

Блогер также признался, что в США чувствовал себя некомфортно. В частности, его угнетали «развратные тусовки для блогеров с реками алкоголя».

«Я бы хотел вернуться в Россию. Это первая моя мысль, с которой я просыпаюсь каждый день. У меня желание получить гражданство и жить в стране, где я хотел жить всю жизнь. Я понимаю, что мне придется отказаться от гражданства Украины», — сказал Артур, добавив, что ради российского паспорта готов пройти срочную службу в армии.

Ранее Артур Бабич лишился возможности зарабатывать в России. У блогера закончилось разрешение на временное проживание в РФ. Вдобавок у Бабича ликвидировали ИП.