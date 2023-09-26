Анорексия привела к очередной операции: Алена Шишкова снова легла под нож хирурга

Алена Шишкова решилась на липосакцию после заявления об анорексии. Об этом сообщает StarHit.

Недавно 30-летняя модель нашла в себе силы, чтобы признаться – девушка долгое время страдала от расстройств пищевого поведения. Алена отметила, что по жизни часто сталкивалась с едкими комментариями по поводу своей внешности, в том числе излишней худобы.

На фоне постоянной критики со стороны общественности у Шишковой появилось нездоровое отношение к себе и своему здоровью, началась анорексия и булимия. Чтобы решить эту проблему, ей даже пришлось обратиться в Центр изучения расстройств пищевого поведения.

А теперь, казалось бы, и так стройная модель решилась на липосакцию рук. Кроме того, ее овал лица сделали более четким. Что подтолкнуло девушку к таким кардинальным изменениям во внешности, пока неизвестно, однако сама Алена Шишкова, похоже, довольна результатами операции. На осмотре врача она не раз благодарила его за работу.

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