«Переживал, что меня не выпустят»: Даня Милохин раскрыл, кто помог ему быстро покинуть Россию

Блогер Даня Милохин в начале сентября решился на возвращение в Россию, несмотря на, что уже почти год жил за границей. Он записал видео на Красной площади, и оно довольно быстро разлетелось по Сети, достигнув главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она выступила с инициативой призвать тиктокера на службу в армии, и он после этих сообщений поспешно улетел. Теперь стало известно, кто помог ему быстро покинуть Москву.

По признанию Милохина, ему действительно стало страшно, когда он увидел новости. Он стал разговаривать со своими знакомыми, и все советовали ему уехать. Поддержка у Дани была от рэпера Моргенштерна*(Признан иноагентом на территории РФ) и гендиректора «Бугатти Мьюзик» Ашера Арабачяна. Как подчеркнул блогер, именно эти люди могут его контролировать.

Билет же назад до Дубая после полученных рекомендаций друзей купила менеджер Милохина. Даня отметил, что все понимали, что он успеет вырваться, но все равно друзья сильно за него переживали.

«Честное слово, мне было страшно. Сейчас спокойно себя чувствую. Я переживал, что меня не выпустят из России, но выпустили», - поделился Даня в интервью Мадонне Мур.

Ранее отец Дани Милохина выступил в защиту сына и предложил задействовать его в патриотическом проекте.