Анне Asti пришлось лечь под нож хирурга из-за редкого заболевания

Анне Asti провели операцию на ногах. Реабилитацию артистка проводит в теплой стране. Об этом сообщает The Voice.

Еще прошлой осенью певица заявила, что планирует лечь под нож хирурга. Дело в том, что у Анны Asti обнаружили редкую патологию – Келлер 2. Заболевание характеризуется неожиданными судорогами, которые мешали девушке спокойно выступать на сцене и даже спать по ночам.

Также у исполнительницы хита «По барам» был полностью разрушен сустав, на месте которого потом появилось твердое новообразование. Более того, на одной ноге у девушки был порван мениск.

Долгое время Анна ходила на лечебные массажи, однако позже врачи признали, что поможет только хирургическое вмешательство. Операция прошла сразу после новогодних праздников. Затем певица решила улететь на отдых за границу.

Напомним, 20 декабря Анна Asti выступила на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. После этого мероприятия многим приглашенным звездам пришлось принести публичные извинения. В свою очередь, журналист Отар Кушанашвили уверен, что травля «провинившихся» знаменитостей не соответствует масштабам произошедшего.

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