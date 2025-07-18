Анна Заворотнюк сняла танец 81-летней бабушки с трехмесячным правнуком

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, опубликовала в своем блоге трогательное видео, снятое в популярном формате. В ролике она танцует вместе со своей 81-летней бабушкой Валентиной Борисовной и сыном Марселем.

«Считаю, что мы закрыли этот тренд, и что у Марселя самая крутая прабабушка на планете», – написала модель в соцсетях.

Подписчики восхитились энергичностью и прекрасным внешним видом Валентины Борисовны, оставив ей множество теплых пожеланий. Многие также согласились с тем, что «лучше этот тренд никто не сможет снять».

Напомним, что мужем Анны и отцом Марселя является предприниматель Тимур Исмаилов. Они познакомились еще в 2015 году во время обучения девушки в Нью-Йорке. В 2022-м пара тайно расписалась.

Ранее мы писали о том, что ведущая астрологического шоу Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана». Ремейк сериала «Моя прекрасная няня» выйдет на экраны уже в сентябре.

Дочь Анастасии Заворотнюк, которая сыграла няню Вику, прокомментировала идею ремейка. Ее высказывание оказалось неожиданным.