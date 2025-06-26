Ведущая «Натальной карты» Иванченко дебютирует в кино: «Исполнилась моя большая мечта»

В сентябре состоится премьера нового сериала «Няня Оксана». Главную роль в сериале исполнит ведущая юмористического шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко, рассказали сайту «Страсти» в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Согласно сюжету, главная героиня едет из Краснодарского края к жениху в Москву, но он ее бросает. По счастливой случайности, Оксана устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора и отца троих детей, роль которого исполнит актер Виктор Хориняк.

Для Олеси эта роль станет первой. Телеведущая, как и главная героиня, родом из Краснодарского края.

«Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере. Было очень сложно. Я много готовилась, ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи», — призналась Иванченко.

Олеся рассказала, что ей очень нравится героиня сериала. Девушка нашла с ней много сходств — они обе позитивные и легкие на подъем.

Создатели картины уточняют, что она является самостоятельным продуктом, а не ремейком «Моей прекрасной няни».

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