Дочь Анастасии Заворотнюк впервые отреагировала на новости о перезапуске «Моей прекрасной няни»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк высказалась о новостях про перезапуск «Моей прекрасной няни». В новом проекте сыграет юмористка Олеся Иванченко, и Анна планирует посмотреть, как она справится с ролью.

В конце июня появилась информация, что звезду шоу «Натальная карта» утвердили на главную роль в сериале «Няня Оксана». Многие пользователи Сети раскритиковали идею перезапустить культовый ситком и Олесю за то, что она согласилась сниматься. Однако, в отличие от поклонников Заворотнюк, ее дочь Анна не видит ничего плохого в том, что сериалу дали вторую жизнь. Модель призналась, что будет следить за проектом.

«Это классно. Посмотрю с удовольствием», - написала Анна в Сети.

Напомним, что новую «Мою прекрасную няню» поддержала и актриса Ольга Прокофьева – она играла в сериале Жанну Аркадьевну. Артистка желала команде проекта успехов.

Ситком о няне Вике был популярен с 2004 по 2008 год. Благодаря главной роли в нем актриса Анастасия Заворотнюк обрела известность и начала получать предложения от режиссеров.

Ранее Олеся Иванченко ответила на критику перезапуска «Моей прекрасной няни».