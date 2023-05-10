Анна Семенович рассказала, какую ложь о Романе Костомарове ей приписали СМИ

Певица Анна Семенович прокомментировала интервью, в котором говорила о зависимости фигуриста Романа Костомарова от спиртного. Интервью было снято около 20 лет назад, в нем артистка поведала о том, как однажды спортсмен сорвал выступление из-за алкоголя.

Семенович заявила, что ее цитаты вырвали из контекста, а все заголовки СМИ – попытка повысить рейтинги.

«Я ни в коем случае не говорила, что Рома алкоголик, что он гад. Это ужасная клевета», - произнесла певица в YouTube-шоу «Алена, блин!»

По ее словам, после соревнований «выпивали все» и «все ругались», а на тренировках возможны матерные слова. Однако слова об алкоголизме Костомарова певица произнести не могла, ведь их связывает многолетняя дружба.

Семенович опровергла слух, что именно алкоголь повлиял на здоровье спортсмена и вызвал ослабление иммунитета, вследствие чего Костомаров не справился с осложнениями после пневмонии. Она считает, что спиртное тут ни при чем.

8 мая Костомаров впервые после нескольких ампутаций вышел на связь. Он опубликовал свое фото в толстовке «Без комментариев», поблагодарил всех за поддержку и заявил, что «впереди много тяжелой работы над собой».