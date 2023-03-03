«Совершенно нетрезвый»: Семенович раскрыла серьезный фактор, повлиявший на состояние Костомарова

Певица Анна Семенович вспомнила о неприятном инциденте, связанном с ее партнером на льду Романом Костомаровым. Спортсмен сорвал выступление из-за алкоголя.

Сначала певица обвинила Костомарова в издевательствах над ней. «Специально кидал с поддержек, мог ударить. На льду постоянно стоял мат-перемат», - сказала она.

По словам артистки, Костомаров также злоупотреблял алкоголем. Однажды в Санкт-Петербурге спортсмен не смог выступить с Семенович из-за своего состояния.

«… Сидит совершенно нетрезвый и запивает водку пивом… Мы сунули его под холодный душ, напоили кофе, в общем, кое-как привели в чувство», - вспомнила Семенович тот случай.

На катке Костомаров упал на карачки, и певица не смогла его поднять. Спортсмен, якобы, бормотал: «Аня, я не могу. Мне очень плохо».

Костомаров уполз с катка, а диктор объявил, что у спортсмена сломалось лезвие. В итоге выступление не состоялось, на призывы Семенович выйти фигурист сказал: «Я лучше поеду в гостиницу. Хочу еще пивка попить».

Сам спортсмен позже ответил на очерняющие слова бывшей партнерши. Он опроверг информацию, что уползал на четвереньках. При этом спортсмен не стал отрицать, что выпил и не смог откатать программу. «Больше подобного не повторялось», - говорил он.

Не исключено, что употребление алкоголя могло стать серьезным фактором, повлиявшим на состояние Костомарова.

Ранее сообщалось, что Костомаров оказался жестким родителем. Он выбрал профессию за детей, посчитав, что они неспособны принимать решения. Психолог объяснила, чем опасно такое воспитание.