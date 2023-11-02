Анна Семенович перестала скрывать серьезное заболевание: не может есть и пьет таблетки

Одна из самых эффектных артисток на отечественной эстраде Анна Семенович рассказала, что села на диету из-за проблем с желудком. 43-летняя певица заговорила о своей болезни, которая дала о себе знать еще в детстве. Об этом сообщает Газета.Ru.

Исполнительница активно общается с подписчиками в соцсетях и рассказывает о своей жизни. В одном из видео она призналась, что у нее обострились проблемы с желудочно-кишечным трактом. Она вынуждена соблюдать строгую диету, но не может удержаться от оливье, гренок с чесноком и селедки под шубой. Она позволяла себе многое, но сейчас должна поменять рацион питания.

«Сейчас у меня диета с курицей, а также многочисленные лекарства», — рассказала Анна.

Поклонники поддержали поп-диву и написали ей множество теплых слов. Многие отметили, что Семенович всегда находится в позитивном настроении, даже несмотря на проблемы и пасмурную погоду.

Ранее отдыхающая в Турции Анна Семенович пожаловалась на бойфренда. Известно, что певица состоит в романтических отношениях уже год. Она долго скрывала, что у нее появился любимый человек, но в какой-то момент опубликовала в соцсетях мужской тапок, намекнув на то, что не одна.

Также мы писали о том, как жена рэпера Джигана и модель Оксана Самойлова заявила об отказе от алкоголя.