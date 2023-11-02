Поддержит ли муж Джиган: Оксана Самойлова заявила об отказе от алкоголя

Модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова заявила, что отказалась от алкоголя до конца жизни. 35-летняя многодетная мать объяснила, что приняла это решение после болезни. Об этом сообщает The Voice.

Знаменитость упомянула о том, что никогда не зависела от алкоголя. Она обычно могла выпить спиртное во время празднования дня рождения или Нового года. По признанию Оксаны, она не напивалась уже 15 лет. Рассуждая о вредных привычках Самойлова заявила, что решила отказаться от алкоголя.

«Уже три месяца я не пью алкоголь. Вообще!» — поделилась модель.

Оксана объяснила, что в августе сильно заболела и принимала лекарства, которые нельзя было смешивать с алкоголем. Модель так привыкла к отдыху без спиртного, что после выздоровления решила больше не пить.

«На вечеринках я прекрасно себя чувствую без алкоголя и в жизни тоже. Я решила, что всё – больше я не пью всю жизнь! Немного странное внутреннее ощущение от такого запрета, но это прикольно», — заявила жена Джигана.

Сейчас звездная семья отдыхает на Мальдивах. Оксана публикует фотографии с детьми, но жалуется на старшую дочь. По ее словам, 12-летняя Ариела постоянно сидит в номере отеля и выходит на улицу только вечером. Мама хочет, чтобы дочь купалась и загорала, но она считает, что загар вреден для кожи и хочет оставаться бледной. Самойлова призналась, что иногда просто не понимает подростков.

Ранее Оксана Самойлова объяснила, почему отказалась сделать пластическую операцию.