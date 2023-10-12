Анна Семенович рассказала о мешающей спать особенности бойфренда

Певица Анна Семенович пожаловалась на своего бойфренда, с которым отправилась отдыхать в Турцию. Артистка призналась своим подписчикам в социальной сети, что ее любимый мужчина громко храпит и мешает ей спать.

Семенович опубликовала видео, на кадрах которого слышен мужской храп. При этом певица не проронила ни слова и не показала возлюбленного.

«А я думала, я люблю поспать», — приводит издание «Вокруг ТВ» слова Семенович.

Известно, что Анна состоит в романтических отношениях уже год. Она долго скрывала, что у нее появился любимый человек, но в какой-то момент опубликовала в соцсетях мужской тапок, намекнув на то, что не одна. Личность бойфренда артистка скрывает, СМИ удалось выяснить только то, что он ровесник 45-летней Семенович.

Ранее мы писали, что Анна Семенович разоткровенничалась со своими поклонниками и рассказала о своей личной жизни. Певица призналась, что у нее есть «мужчина для здоровья и для удовольствия», с которым она находится в гостевых отношениях. Семенович заверила, что такой формат ее абсолютно устраивает, так как любимый мужчина бывает в длительных командировках в Европе.