Анна Семенович осудила людей, которые ставят дома живые елки к Новому году

Российская певица Анна Семенович раскритиковала людей, которые устанавливают у себя дома живые елки к Новому году. По ее мнению, вырубать деревья для того, чтобы поставить их в помещении — занятие глупое.

«Я вообще не любитель настоящих елок, мне их очень жалко. Люди их рубят, чтобы они месяц постояли порадовали нас, а это живое дерево», — приводит слова Семенович Lenta.Ru.

Певица также считает, что деревья можно наряжать в лесу или на улице — а вот от их вырубки, однозначно, стоит воздержаться.

Ранее мы писали о том, что пользователей Сети возмутила новогодняя елка Филиппа Киркорова. Певец украсил ее полностью в серебряный дождик и не повесил на дерево ни одной игрушки. Фанаты назвали дизайнерское решение исполнителя «некрасивым и страшным».

Вскоре после публикации Киркоровым фотографий праздничной ели стало известно, что ее стоимость гарантированно превышает миллион рублей.